La bambina a cui sono stati tagliati i capelli a scuola da un insegnante: 'Razzismo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima era stata 'colpita' da una compagna di classe. La scuola ha provato a scusarsi ma il padre si è rivolto alla rete che tutela i bambini da episodi di Razzismo nelle ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima era stata 'colpita' da una compagna di classe. Laha provato a scusarsi ma il padre si è rivolto alla rete che tutela i bambini da episodi dinelle ...

Advertising

supertramp8931 : @brividuis @suzukimaruti @harrysmyanchor Mi permetto di rispondere, chi l'ha detto che è una storia finita? Qui si… - vodkafrz : *si spamma con @thirlwallfrz mettendo uno spam bellissimo con lui in cui limonano tamtissimo ma non troppo perché h… - Today_it : La bambina a cui sono stati tagliati i capelli a scuola da un insegnante: 'Razzismo' - wallsxswan : forse un peluche con cui dormivo da piccola, mi lega tanto alla me bambina - giugixsangio : RT @cheryIb0mbsheII: @bastaunminuto è solo una bambina a cui hanno fatto un favore, anche un po’ meno dai -