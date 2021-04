Katia Ricciarelli si è vaccinata: “Ho fatto AstraZeneca” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ospite a La Vita in diretta, Katia Ricciarelli ha raccontato di aver ricevuto il vaccino Continua ad allungarsi la lista dei famosi vaccinati. Questa volta è toccato a Katia Ricciarelli che a La Vita in Diretta ha raccontato di aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Ospite da Alberto Matano, la Ricciarelli ha dichiarato: “Sono strafelice. Ho fatto l’AstraZeneca e non mi sono sentita male per nulla”. Qualche settimana fa, la cantante lirica era stata la protagonista di una discussione proprio sulla questione vaccini. In particolare, in diretta da Mara Venier aveva detto di sentirsi trascurata perché non aveva ancora ricevuto la convocazione. Ed era stato lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a risponderle: ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ospite a La Vita in diretta,ha raccontato di aver ricevuto il vaccino Continua ad allungarsi la lista dei famosi vaccinati. Questa volta è toccato ache a La Vita in Diretta ha raccontato di aver ricevuto la prima dose del vaccino. Ospite da Alberto Matano, laha dichiarato: “Sono strafelice. Hol’e non mi sono sentita male per nulla”. Qualche settimana fa, la cantante lirica era stata la protagonista di una discussione proprio sulla questione vaccini. In particolare, in diretta da Mara Venier aveva detto di sentirsi trascurata perché non aveva ancora ricevuto la convocazione. Ed era stato lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a risponderle: ...

