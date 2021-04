Karina Cascella | “Stanca di vedermi in quella veste” | la decisione

(Di mercoledì 21 aprile 2021)rivela su Instagram di aver preso una grande: basta ai salotti tv, a cosa ha intenzione di dedicarsi. A Uomini e Donne è diventata popolare per il suo carattere schietto e diretto e ancora oggiè un’opinionista in grado i riscuotere molti consensi. Dopo la sua partecipazione al dating show L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

BITCHYFit : Karina Cascella contro Valentina Persia: rivela un brutto aneddoto successo durante il backstage di una trasmission… - Paolaromagnoli4 : RT @_davide_ci: Karina Cascella si conferma una queen indiscussa?? #isola - maryrita52 : RT @_davide_ci: Karina Cascella si conferma una queen indiscussa?? #isola - _davide_ci : Karina Cascella si conferma una queen indiscussa?? #isola - StraNotizie : Karina Cascella contro Valentina Persia: rivela un brutto aneddoto successo durante il backstage di una trasmission… -

L'Isola dei Famosi,svela un retroscena su Valentina Persia: 'Era una iena' Una delle protagoniste assolute di quest'ultima edizione dell' Isola dei Famosi è senza ombra di dubbio Valentina Persia , la ...Alcune ore faha rivelato che non sarà più opinionista nelle trasmissioni di Barbara D'Urso: 'Io voglio tanto bene a Barbara D'Urso, è sempre stata una persona molto carina e si è ...Karina Cascella, ex volto di Uomini e donne, rompe il silenzio sui rumor che la vedono in cattivi rapporti con Barbara D'Urso ...Karina Cascella, ormai storica opinionista Mediaset, ha preso una decisione e la risposta non lascia dubbi: addio ai programmi della D'Urso?