Karina Cascella | la scelta sulla tv di Barbara d’Urso | “Stufa di quelle vesti”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) News Su Instagram ha spiegato i motivi dietro questa sua decisione e perché non apparirà più come opinionista nei salotti di Canale 5 Pubblicato su 21 Aprile 2021non sarà più opinionista per. Lo ha confermato nelle sue stories su Instagram delle ultime ore, in cui ha dettagliatamente motivato la sua decisione. Unache non è arrivata all’improvviso ma che pare sia maturata dentro di lei a poco a poco nell’ultimo anno. Dopo il Covidè apparsa sempre meno nei programmi di, ma la sua assenza aveva ragioni diverse da una interruzione di collaborazione. Aveva più volte detto di non voler presenziare negli studi per preservare la sua ...