Juventus | Trezeguet | «Voglio dire questa cosa su Ronaldo» – VIDEO

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista, parlando di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni – VIDEO L'ex attaccante della Juventus, David Trezeguet, ha toccato diversi temi d'attualità in casa bianconera. JUVE – «Siamo vicini alla fine del campionato ed è ancora alla ricerca della sua idea della sua formazione. Non è stato un anno semplice. Ci sta che possa succedere un anno diverso, ma la Juve è ancora lì. La Coppa Italia è un traguardo che bisogna vincere, ma la cosa più importante è arrivare tra le prime 4». Ronaldo – «Dal momento che la Juve ha fatto un contratto di quattro anni ha visto che a bilancio poteva permetterselo. La Juve può continuare con Ronaldo, che ha dato un ...

