Juventus, Trezeguet: "Campionato quasi finito, ancora tanti dubbi. Coppa Italia, conta vincerla e su CR7…"

Le dichiarazioni di David Trezeguet, ex attaccante della Juventus

L'ex attaccante della Juventus, David Trezeguet, intervistato ai microfoni di Calcionews24 ha parlato dell'attualità in casa bianconera, toccando diversi argomenti in seno alla Vecchia Signora. Dalla gestione tecnica di Andrea Pirlo fino all'apporto di Cristiano Ronaldo e la possibilità che sia ancora incisivo all'interno dello scacchiere tattico del tecnico della Juventus.

Juventus - "Siamo vicini alla fine del Campionato ed è ancora alla ricerca della sua idea della sua formazione. Non è stato un anno semplice. Ci sta che possa succedere un anno diverso, ma la Juve è ancora lì. La Coppa Italia è un traguardo che bisogna ..."

