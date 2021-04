Juventus | Tapiro d’Oro per Agnelli fuori dallo stadio – FOTO

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un enormeè stato messo davanti all’Allianz Stadium per Andreapoco prima dell’inizio diParma Andreaè stato “premiato”, prima dell’inizio della partita trae Parma all’Allianz Stadium, con un enorme, che è stato posizionato da Striscia la Notizia proprio davanti all’Allianz Stadium. Come riportato danews24.com, la trasmissione di Mediaset ha voluto consegnare il premio al presidente bianconero Andrea, per i fatti relativi alla Super League, soprattutto dopo il ritiro dei sei club inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Super League, Tapiro gigante alla Juventus di Andrea Agnelli dopo il flop - napolimagazine : STRISCIA LA NOTIZIA - Super League, Tapiro gigante alla Juventus di Andrea Agnelli dopo il flop - apetrazzuolo : STRISCIA LA NOTIZIA - Super League, Tapiro gigante alla Juventus di Andrea Agnelli dopo il flop - Ciao19991 : @ricpuglisi Striscia ha consegnato un mega tapiro d' oro alla Juventus - ivanfcardia : La #Juventus sta ricevendo il Tapiro più grande nella storia di Striscia la Notizia. (via @SimoneDinoi) -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Tapiro

Calcio News 24

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Senza Categoria", "item": "https://www.itasportpress.it/senza - categoria/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "d'Oro ...CR7 deluso come tutti' IERI A 12:18(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, ... Cristiano, Pirlo, Superlega IERI A 20:03 Champions League Pirlo,d Oro dopo il Porto: 'Spero ...Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha pubblicato un tweet con la foto di Valerio Staffelli davanti a un camion decorato in bianconero, che ...Il presidente bianconero, tra i padri fondatori della fallimentare coppa, sta per essere raggiunto da un Tapiro d’Oro in formato maxi Tapiro Gigante in arrivo per Andrea Agnelli ?? pic.twitter.com/qIE ...