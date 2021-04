Juventus, Tapiro D’Oro gigante per il presidente Andrea Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa di vincere la fantomatica Super League, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro D’Oro gigante di Striscia la notizia. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli. Juventus, consegnato il Tapiro D’Oro al presidente Andrea Agnelli La consegna è avvenuta prima del calcio di inizio del match Juventus – Parma. Dopo il ritiro di Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcellona ed Atletico Madrid e la riunione tenutasi ieri in tarda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa di vincere la fantomatica Super League, lasi aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: ildi Striscia la notizia. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dalloStadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dalbianconero, consegnato ilalLa consegna è avvenuta prima del calcio di inizio del match– Parma. Dopo il ritiro di Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcellona ed Atletico Madrid e la riunione tenutasi ieri in tarda ...

