Juventus | spopola l’Hashtag AgnelliOut | “dimettiti | non abbiamo più credibilità”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non si placano le polemiche sulla Superlega. Le ultime ore sono state caldissime e hanno visto continui colpi di scena e ribaltoni. Dopo l’ufficialità della nascita della competizione sono arrivate tantissime reazioni, dalla Uefa alle federazioni. Il torneo avrebbe avvantaggiato moltissimo le grandi squadre dal punto di vista economico ed avrebbe penalizzato i campionati nazionali e la Champions League. Le altre squadre si sono infuriate e hanno messo in dubbio la regolarità del calcio. Ma la presa di posizione più dura è stata quella della Uefa che ha minacciato le squadre partecipanti con l’esclusione dalle coppe europee più la certezza per i calciatori di non poter prendere parte alle partite delle Nazionali. Agnelli nel mirino Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl progetto del presidente Agnelli è dunque fallito. L’obiettivo di risollevare la squadre dal punto di vista ...