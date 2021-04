Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vederla, Sky Sport o DAZN? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Juventus Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Juventus Parma streaming TV – Oggi, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 20,45 Juventus e Parma scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2020-2021. dove vedere Juventus Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o DAZN? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vedere Juventus Parma in tv e live streaming La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)live, tv e probabili formazioni della partita della Serie ATV – Oggi, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 20,45scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2020-2021.vedereintv e live? Sky? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita nel dettaglio:vederein tv e liveLa partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - juventusfc : Comincia la conferenza di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveParma ??? ???????? su @JuventusTV ??… - JuventusTV : I 1??0?? gol più belli segnati dai bianconeri in #JuveParma? ?? On demand, qui ?? - BBrizzolato : RT @Dulafive: Stasera torna il calcio dei tifosi per i tifosi. Ah, Juventus-Parma è su Dazn. Buona serata a tutti. - Nicola_0220 : RT @jacko_cecilia: #Juventus testa al Parma che è meglio. #SuperLegue -