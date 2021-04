Juventus - Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus per confermare il proprio posto Champions e magari per riscavalcare l' Atalanta , di scena a Roma, e riallungare sul Napoli , impegnato nello scontro diretto con la Lazio . Il Parma per ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laper confermare il proprio posto Champions e magari per riscavalcare l' Atalanta , di scena a Roma, e riallungare sul Napoli , impegnato nello scontro diretto con la Lazio . Ilper ...

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - juventusfc : Comincia la conferenza di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveParma ??? ???????? su @JuventusTV ??… - JuventusTV : I 1??0?? gol più belli segnati dai bianconeri in #JuveParma? ?? On demand, qui ?? - tifosiromantici : Le partite di oggi 32^giornata di campionato Milan-Sassuolo ore 18:30 Bologna-Torino ore 20:45 Crotone-Sampdoria or… - infoitsport : DIRETTA LIVE Juventus Parma, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni -