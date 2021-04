Juventus - Parma Live 2 - 1: la doppietta di Alex Sandro ribalta il vantaggio crociato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al 47' la Juventus ribalta il risultato, a segno ancora Alex Sandro. Azione avvolgente dei bianconeri, che trovano Cuadrado sulla fascia destra: il suo cross trova dall'altra parte il terzino ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al 47' lail risultato, a segno ancora. Azione avvolgente dei bianconeri, che trovano Cuadrado sulla fascia destra: il suo cross trova dall'altra parte il terzino ...

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - canteiro_hugo : FT, Juventus, Parma, 3, 1 - zazoomblog : Juventus-Parma de Ligt in gol per il 3-1 (VIDEO) - #Juventus-Parma #(VIDEO) -