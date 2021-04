Juventus-Parma, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Allianz Stadium apre il sipario a Juventus-Parma. Pirlo perde Chiesa, ma ritrova Ronaldo. D’Aversa senza Kucka La Juventus non può più sbagliare, contro il Parma sono vietati cali di tensioni. L’argomento Super Lega sta prevalendo sul calcio giocato, ma i bianconeri hanno il quarto posto da difendere, nonostante non sia chiaro il futuro della sua partecipazione in Champions League. QUI Juventus – Pirlo deve fare in meno di Chiesa, giocatore fondamentale. Al suo posto pronto Kulusevski, con McKennie sul versante opposto. Torna Ronaldo a far coppia con Dybala o Morata, leggermente favorito l’argentino. Bonucci verso una maglia da titolare, riposo per Chiellini. Verso la conferma della solita mediana composta da Bentancur e Rabiot. QUI Parma – Gagliolo e Kucka si aggiungono ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Allianz Stadium apre il sipario a. Pirlo perde Chiesa, ma ritrova Ronaldo. D’Aversa senza Kucka Lanon può più sbagliare, contro ilsono vietati cali di tensioni. L’argomento Super Lega sta prevalendo sul calcio giocato, ma i bianconeri hanno il quarto posto da difendere, nonostante non sia chiaro il futuro della sua partecipazione in Champions League. QUI– Pirlo deve fare in meno di Chiesa, giocatore fondamentale. Al suo posto pronto Kulusevski, con McKennie sul versante opposto. Torna Ronaldo a far coppia con Dybala o Morata, leggermente favorito l’argentino. Bonucci verso una maglia da titolare, riposo per Chiellini. Verso la conferma della solita mediana composta da Bentancur e Rabiot. QUI– Gagliolo e Kucka si aggiungono ...

