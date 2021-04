Juventus-Parma, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus vuole riscattare il ko di Bergamo con l’Atalanta, ritrovando il successo contro il Parma che vuole provare a giocarsi le ultime carte per provare a salvarsi. Queste le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo. Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lavuole riscattare il ko di Bergamo con l’Atalanta, ritrovando il successo contro ilche vuole provare a giocarsi le ultime carte per provare a salvarsi. Queste le(4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.(4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

