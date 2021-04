Juventus-Parma, D’Aversa: “E’ mancata la cattiveria, buttata via una buona prestazione” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Una componente costante di quest’anno è buttare via prestazione ottime. Mi riferisco al primo tempo, con l’ennesimo gol subito da calcio d’angolo che va a compromettere il secondo tempo. Abbiamo dato fiducia alla Juventus che è una squadra di qualità, il gol preso prima dell’intervallo ha influenzato il risultato. Purtroppo abbiamo avuto occasioni e non le sfruttiamo, loro hanno avuto cattiveria e determinazione di portare a casa il risultato”. Lo ha detto l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, al termine della sconfitta sul campo della Juventus che vede ora i ducali a un passo dalla retrocessione: “Credo di avere una squadra molto strutturata, ma siamo riusciti a prendere gol con una marcatura e un uomo che si trovava lì a zona – spiega il tecnico degli emiliani ai microfoni di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Una componente costante di quest’anno è buttare viaottime. Mi riferisco al primo tempo, con l’ennesimo gol subito da calcio d’angolo che va a compromettere il secondo tempo. Abbiamo dato fiducia allache è una squadra di qualità, il gol preso prima dell’intervallo ha influenzato il risultato. Purtroppo abbiamo avuto occasioni e non le sfruttiamo, loro hanno avutoe determinazione di portare a casa il risultato”. Lo ha detto l’allenatore del, Roberto, al termine della sconfitta sul campo dellache vede ora i ducali a un passo dalla retrocessione: “Credo di avere una squadra molto strutturata, ma siamo riusciti a prendere gol con una marcatura e un uomo che si trovava lì a zona – spiega il tecnico degli emiliani ai microfoni di ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - juventusfc : Comincia la conferenza di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveParma ??? ???????? su @JuventusTV ??… - Libero_official : Handanovic sbaglia, Perisic pareggia. #Inter, 1-1 con lo #Spezia e +10 sul #Milan. La #Juventus ringrazia Alex Sand… - garrincha_1962_ : RT @JamesHorncastle: Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter -