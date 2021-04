Juventus-Parma (21 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, bianconeri con Dybala e CR7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juve senza Ronaldo ha confermato gli enormi limiti dimostrati in questa stagione negli scontri diretti e la sconfitta sul campo dell’Atalanta non è solo costata il terzo posto che Gasperini le ha sottratto ma mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League e il futuro di Pirlo in attesa di capire quale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juve senza Ronaldo ha confermato gli enormi limiti dimostrati in questa stagione negli scontri diretti e la sconfitta sul campo dell’Atalanta non è solo costata il terzo posto che Gasperini le ha sottratto ma mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League e il futuro di Pirlo in attesa di capire quale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveParma ??? ???????? su @JuventusTV ??… - juventusfc : #TrainingCenter | La seduta di oggi verso #JuveParma ???? ?? - JuventusTV : I 1??0?? gol più belli segnati dai bianconeri in #JuveParma? ?? On demand, qui ?? - Reaputro : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #EPL 00.00 Spurs vs Southampton 02.15 Aston Villa vs Man City #Bundesliga 01:30 Dortmund vs Union Berli… - sportli26181512 : Di Palma: 'Così convinsi Scala e Tanzi a far esordire Buffon. E sul futuro...': Di Palma: 'Così convinsi Scala e Ta… -