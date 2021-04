Judas and the Black Messiah: l’icona e il traditore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Judas and the Black Messiah ripercorre la storia di Fred Hampton attraverso lo sguardo e la coscienza di William O'Neal, infiltrato dell'FBI nel Black Panther Party. Nel dialogo di chiusura di Judas and the Black Messiah, William O'Neal, incalzato dalle domande e dalle insinuazioni del suo Mefistofele, l'agente dell'FBI Roy Mitchell, si scherma dietro una dichiarazione di non identità. In quello che è anche un magnifico film sul concetto stesso di identità (identità razziale, sociale, politica), l'antieroe al centro della vicenda, nell'atto di ricevere i "trenta denari" in ricompensa per il suo tradimento, può dirci solo chi o cosa non è. O'Neal, perlomeno nel racconto realizzato dal regista e sceneggiatore Shaka King, è un enigma che non sarà possibile risolvere del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)and theripercorre la storia di Fred Hampton attraverso lo sguardo e la coscienza di William O'Neal, infiltrato dell'FBI nelPanther Party. Nel dialogo di chiusura diand the, William O'Neal, incalzato dalle domande e dalle insinuazioni del suo Mefistofele, l'agente dell'FBI Roy Mitchell, si scherma dietro una dichiarazione di non identità. In quello che è anche un magnifico film sul concetto stesso di identità (identità razziale, sociale, politica), l'antieroe al centro della vicenda, nell'atto di ricevere i "trenta denari" in ricompensa per il suo tradimento, può dirci solo chi o cosa non è. O'Neal, perlomeno nel racconto realizzato dal regista e sceneggiatore Shaka King, è un enigma che non sarà possibile risolvere del ...

Advertising

repubblica : Oscar 2021, i film in gara. 'Judas and the Black Messiah', le Pantere nere e il loro Giuda - TeoloMassimo : RT @repubblica: Oscar 2021, i film in gara. 'Judas and the Black Messiah', le Pantere nere e il loro Giuda - oVer_edizioni : RT @repubblica: Oscar 2021, i film in gara. 'Judas and the Black Messiah', le Pantere nere e il loro Giuda - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Oscar 2021, i film in gara. 'Judas and the Black Messiah', le Pantere nere e il loro Giuda - IFlck : RT @repubblica: Oscar 2021, i film in gara. 'Judas and the Black Messiah', le Pantere nere e il loro Giuda -