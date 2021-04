Johnson & Johnson in Italia, oggi distribuzione 184mila dosi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vaccino Johnson & Johnson in Italia, dopo il ‘verdetto’ dell’Ema su trombosi rare e sicurezza, distribuite a partire da oggi le 184mila dosi di vaccino Janssen immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. E’ quanto disposto ieri sera dal Commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito della comunicazione dell’AIfa che ha dato via libera all’uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale. “Una cosa è certa. Avanzare con la vaccinazione consentirà più riaperture. Sono d’accordo che serviranno riaperture maggiori, ma è stato fatto il massimo, considerando i numeri attuali”, ha sottolineato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vaccinoin, dopo il ‘verdetto’ dell’Ema su trombosi rare e sicurezza, distribuite a partire daledi vaccino Janssen immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. E’ quanto disposto ieri sera dal Commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito della comunicazione dell’AIfa che ha dato via libera all’uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale. “Una cosa è certa. Avanzare con la vaccinazione consentirà più riaperture. Sono d’accordo che serviranno riaperture maggiori, ma è stato fatto il massimo, considerando i numeri attuali”, ha sottolineato il ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - Dustycrophoppe5 : RT @italianfirst2: Magrini (Aifa): 'Se le dosi scarseggeranno, rivaluteremo limiti di età di Johnson&Johnson e AstraZeneca ?? - luisaloffredo28 : #Vaccini, #Johnson&Johnson come #Astrazeneca. L'Ema: 'Possibile legame con #trombosi rare'. In Italia uso preferenz… -