Johnson and Johnson e trombosi: gli effetti collaterali da segnalare al medico (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Ema ritiene probabile un collegamento tra il vaccino Johnson and Johnson e i casi di trombosi: quali sono gli effetti collaterali da segnalare al medico. Come per AstraZeneca, anche per il vaccino Johnson and Johnson l’Ema ritiene probabile un collegamento con i casi di trombosi ma ribadisce che i benefici superano i rischi. Nel corso della conferenza stampa durante la quale è stata presentata la valutazione dell’Agenzia europea sul vaccino, sono stati elencati anche gli effetti collaterali del vaccino Johnson and Johnson e quelli che sono i ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Ema ritiene probabile un collegamento tra il vaccinoande i casi di: quali sono glidaal. Come per AstraZeneca, anche per il vaccinoandl’Ema ritiene probabile un collegamento con i casi dima ribadisce che i benefici superano i rischi. Nel corso della conferenza stampa durante la quale è stata presentata la valutazione dell’Agenzia europea sul vaccino, sono stati elencati anche glidel vaccinoande quelli che sono i ...

