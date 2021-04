Jody | figlio di Claudio Cecchetto | Ecco cosa fa nella vita

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il famoso dj italiano,, ha messo al mondo due figli, di cui il più grande si chiama. Scopriamofa quest’ultimo(Instagram)è uno dei maggiori esperti italiani nel campo della musica. Disc jockey, produttore discografico, talent scout, la sua è tutt’ora un’attività a tutto tondo. Ha scoperto infatti alcuni dei principali interpreti musicali del nostro Paese, tra cui Jovanotti, Max Pezzali, i Finley e Sabrina Salerno. Inoltre, il noto dj ha scovato anche svariati personaggi che sono diventati in seguito presentatori televisivi, come ad esempio Jerry Scotti, Nicola Savino, Fiorello, Luca Laurenti e tanti altri ancora. Visualizza questo post su ...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Jody Cecchetto, vita privata e carriera: tutto sul figlio del famoso Claudio #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Jody figlio

kronic

... poi con il finanziereVender, con il primcipe Giuseppe Lanza Di Scalea. Altra storia di cui ... Lo scherzo de Le Iene A dicembre 2020, le Iene hanno organizzato uno scherzo alFrancesco ...Valeria Vedovatti e l'amore perCecchetto Valeria Vedovatti si è fatta conoscere anche per essere la fidanzata diCecchetto , ildi Claudio Cecchetto. Una storia d'amore che ha fatto ...Alba Parietti chi è: età, misure, Instagram, il cancro, il nuovo fidanzato, il figlio Francesco Oppini. A dicembre, la showgirl è stata vittima di uno scherzo de Le Iene.Tutto pronto per un’altra puntata del game show di Rai 2, Gioco Loco- Game of Games. Alla conduzione Simona Ventura, tra i concorrenti anche Jody Cecchetto. Jody Cecchetto: chi è, età, chi è il padre ...