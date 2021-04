Joao Pedro su rigore: altri tre punti pesanti per il Cagliari a Udine. Il Crotone perde ancora (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21. Al Dall’Ara Barrow porta avanti il Bologna, ma il Torino non ci sta e pareggia nella ripresa con un missile di Mandragora. Spettacolo e tanti gol a Marassi tra Genoa e Benevento, succede tutto nel primo tempo, sanniti avanti con Viola e Lapadula, raggiunti due volte dalla doppietta di Pandev. Il Cagliari espugna la Dacia Arena grazie a Joao Pedro, il brasiliano è freddo dagli undici metri e batte Musso. Per i sardi è la seconda vittoria consecutiva, punti pesantissimi per le speranze di salvezza dei rossoblù. La Sampdoria passa di misura allo Scida contro il Crotone: decide l’evergreen Fabio Quagliarella. Ecco ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra le polemiche per la nascita ed il precoce fallimento della Super Lega scendono tutti in campo nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di Serie A 2020-21. Al Dall’Ara Barrow porta avanti il Bologna, ma il Torino non ci sta e pareggia nella ripresa con un missile di Mandragora. Spettacolo e tanti gol a Marassi tra Genoa e Benevento, succede tutto nel primo tempo, sanniti avanti con Viola e Lapadula, raggiunti due volte dalla doppietta di Pandev. Ilespugna la Dacia Arena grazie a, il brasiliano è freddo dagli undici metri e batte Musso. Per i sardi è la seconda vittoria consecutiva,ssimi per le speranze di salvezza dei rossoblù. La Sampdoria passa di misura allo Scida contro il: decide l’evergreen Fabio Quagliarella. Ecco ...

