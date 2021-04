J-Ax | le foto del matrimonio riservatissimo con Elaina Coker

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 aprile 2021) J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, non è mai stato prodigo di dettagli sul proprio essere privato. Poche foto sono state pubblicate online, poche emozioni raccontate attraverso la musica, attraverso i giornali. Ax, nei suoi primi trent’anni di musica e successo, ha voluto tenere per sé il proprio privato. Ma qualcosa, nella spessa cortina di riservatezza che ne ha accompagnato la carriera, si è incrinato. «Quando ho raccolto il materiale per l’Axchivio mi sono imbattuto nelle foto del matrimonio con Elaina Coker», ha cominciato su Instagram, pubblicando due diverse foto del giorno in cui ha sposato la moglie, un’americana conosciuta in Italia. «Le ho tenute per la settimana del nostro anniversario ed ecco a voi la prima, con i Gemelli Diversi. Il vostro compito è ora difficile: trovare l’outfit più zarro», ha scritto poi, invitando i propri fan a guardare scatti inediti per individuare chi, fra gli invitati, indossasse l’abito più tamarro.