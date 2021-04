Italiano | «Punto meritatissimo Lukaku l’ho guardato nel riscaldamento e…»

Leggi su calcionews24

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter. 

MATCH – «Grande risultato per noi. Fermare l'Inter non è semplice, è un'impresa. Grandi meriti ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo ottimo poi è venuta fuori la grandissima forza dell'Inter ma ci siamo difesi.». 

CARICA PER IL FINALE – «Ci deve dare quella convinzione che se entriamo in campo con questo spirito evitiamo le brutte prestazioni. È uno spirito che deve avere sempre una squadra come la nostra, se questo è lo spirito che metteremo da qui alla fine mi auguro che il nostro obiettivo si possa tagliare. Dopo stasera sono ...