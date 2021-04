Italia Viva, Noja: male Lazio su vaccinazione fragili (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Lazio: su totale dosi meno del 6% e’ andato a fragili e caregiver, contro media nazionale dell’11,6%. Il peggior risultato, con la Lombardia. Eppure, assessore D’Amato dice che vaccineranno under60, mentre il Gen.Figliuolo raccomanda prima di coprire i vulnerabili. Molto male!” Lo scrive in un tweet la deputata di Italia Viva Lisa Noja, capogruppo in Commissione Affari Sociali. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “: su totale dosi meno del 6% e’ andato ae caregiver, contro media nazionale dell’11,6%. Il peggior risultato, con la Lombardia. Eppure, assessore D’Amato dice che vaccineranno under60, mentre il Gen.Figliuolo raccomanda prima di coprire i vulnerabili. Molto!” Lo scrive in un tweet la deputata diLisa, capogruppo in Commissione Affari Sociali.

