Italia, Johnson & Johnson distribuito da oggi e arrivano nuove dosi di Pfizer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nelle ultime ore l’Ema ha dato il via libera al vaccino monodose A che punto è la campagna vaccinale in Italia? Purtroppo l’obiettivo 500 mila vaccinazioni al giorno è ancora lontano e non è stato raggiunto: oltre le 300 mila non siamo mai andati tra ritardi e disguidi. Intanto nelle ultime è arrivato il via libera di Ema, come successo anche per il caso AstraZeneca anche per il vaccino monodose i rischi sono inferiori (dopo alcuni casi di trombosi registrati negli USA) ai benefici. Verranno così distribuite da oggi, 21 aprile, 184mila dosi che sono rimaste in questi giorni presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Nella serata di ieri il Commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza ha dato il via libera per la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nelle ultime ore l’Ema ha dato il via libera al vaccino monodose A che punto è la campagna vaccinale in? Purtroppo l’obiettivo 500 mila vaccinazioni al giorno è ancora lontano e non è stato raggiunto: oltre le 300 mila non siamo mai andati tra ritardi e disguidi. Intanto nelle ultime è arrivato il via libera di Ema, come successo anche per il caso AstraZeneca anche per il vaccino monodose i rischi sono inferiori (dopo alcuni casi di trombosi registrati negli USA) ai benefici. Verranno così distribuite da, 21 aprile, 184milache sono rimaste in questi giorni presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Nella serata di ieri il Commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza ha dato il via libera per la ...

Advertising

repubblica : ?? Covid e vaccini, su Johnson & Johnson il governo ha deciso: in Italia solo agli over 60 - repubblica : Covid e vaccini, la decisione su Johnson & Johnson: in Italia solo agli over 60 - ilfoglio_it : Vaccinare è la vera precauzione. L’Ema mostra che l’Italia ha sbagliato a sospendere Johnson & Johnson - 361_magazine : Situazione #vaccini in #Italia - CosenzaChannel : Vaccino Johnson & Johnson in Italia, dopo il ‘verdetto’ dell’Ema su trombosi rare e sicurezza, da oggi saranno dist… -