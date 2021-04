Isola | Valentina Persia e lo spiacevole aneddoto TV | parla Karina Cascella

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 aprile 2021), sempre senza peli sulla lingua, ha espresso il suo punto di vista nei confronti didopo il trattamento ignobile che ha riservato a Fariba nel corso dell’ultima puntata de L’dei Famosi andata in onda lo scorso lunedì sera.attaccaLa domanda è: “Pensa di far... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.