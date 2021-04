'Isola dei Famosi', vacilla l'amicizia tra Gilles e Francesca (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovi equilibri all' Isola dei Famosi . Anche l'amicizia tra Gilles e Francesca vacilla. I due sono sempre stati uniti, fin dal primo girono, eppure dopo la decima puntata non corre più buon sangue. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovi equilibri all'dei. Anche l'tra. I due sono sempre stati uniti, fin dal primo girono, eppure dopo la decima puntata non corre più buon sangue. ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo ai ferri corti: amicizia al capolinea Ora, tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto tra i due dopo le durissime parole che Gilles ha rivolto alla sua collega, durante la Puntata de L'Isola dei Famosi . Ecco cosa succede tra i due ...

'Isola dei Famosi', vacilla l'amicizia tra Gilles e Francesca Nuovi equilibri all' Isola dei Famosi . Anche l'amicizia tra Gilles e Francesca vacilla. I due sono sempre stati uniti, fin dal primo girono, eppure dopo la decima puntata non corre più buon sangue. La Lodo si sfoga con ...

"L'isola dei Famosi", i nominati della puntata - Video Tgcom24 TGCOM Jedà lancia una frecciatina a Roger Garth su Instagram Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha ricevuto diversi attacchi da parte di vari naufraghi in gara con lei. Al fidanzato Jedà, presente in studio, tutto questo non è piaciuto e ha ...

Isola dei famosi 2021, Francesca Lodo accusa Gilles Rocca: “Deve portarmi rispetto” È scontro tra Gilles Rocca e Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021. Dopo la lite molto accesa con Fariba Tehrani che ha ammesso di detestare, Gilles prende di mira anche la showgirl, una delle pers ...

