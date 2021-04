Isola dei Famosi, retroscena inaspettato sul ritiro di Elisa Isoardi. La “bomba” lanciata da Dagospia (Di mercoledì 21 aprile 2021) A distanza di una settimana dall’incidente che ha costretto Elisa Isoardi a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021, Dagospia lancia la bomba: “Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”. Infatti, stando a quanto riportato dallo stesso sito di Roberto D’Agostino, la bella conduttrice piemontese “potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin-off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A distanza di una settimana dall’incidente che ha costrettoa ritirarsi dall’dei2021,lancia la: “Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. Lapuò sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”. Infatti, stando a quanto riportato dallo stesso sito di Roberto D’Agostino, la bella conduttrice piemontese “potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin-off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Grande Fratello Vip, ex gieffina si candida come naufraga de L'Isola dei Famosi e rivela: "Adoro Valentina Persia" Matilde Brandi è stata una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip . Ospite di Casa Chi, l'ex gieffina ha commentato le dinamiche della nuova edizione de L'Isola dei Famosi rivelando i concorrenti che preferisce e candidandosi come naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi . Matilde Brandi commenta l'Isola dei Famosi, la rivelazione dell'ex ...

Isola Dei Famosi: Paul Gascoigne sconvolge il web, il gesto volgare contro Fariba Vediamo insieme cosa è accaduto Ieri sera è andata in onda un'altra puntata dell' Isola Dei Famosi . Il clima all'interno del reality non è dei più sereni, anzi, i nostri naufraghi , probabilmente ...

"L'isola dei Famosi", i nominati della puntata - Video Tgcom24 TGCOM Isolotto di Capo Passero, tra peculiarità e vulnerabilità: i risultati di uno studio SIRACUSA - L’isolotto di Capo Passero (Siracusa) presenta grandi peculiarità floristiche e vegetazionali e allo stesso tempo una notevole vulnerabilità ...

PANTELLERIA: DENUNCE E SANZIONI DEI CARABINIERI Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno intensificato i controlli sull’isola denunciando in stato di libertà 7 persone. Un soggetto classe 81 è sta ...

