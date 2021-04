Isola Dei Famosi: Paul Gascoigne sconvolge il web, il gesto volgare contro Fariba – VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paul Gascoigne ha compiuto l’ennesimo gesto volgare, il naufrago si è pulito con la foto di Fariba. Web chiede l’espulsione dal reality. Vediamo insieme cosa è accaduto Isola Dei Famosi: Paul Gascoigne si pulisce con la foto di Fariba dopo la nomination, web chiede la squalificaIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi. Il clima all’interno del reality non è dei più sereni, anzi, i nostri naufraghi, probabilmente stressati a causa della mancanza di cibo, stanno letteralmente impazzendo. Tra le prove di sopravvivenza e i colpi di scena, non sono di certo mancate le discussioni, al centro della polemica ancora una volta ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha compiuto l’ennesimo, il naufrago si è pulito con la foto di. Web chiede l’espulsione dal reality. Vediamo insieme cosa è accadutoDeisi pulisce con la foto didopo la nomination, web chiede la squalificaIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Dei. Il clima all’interno del reality non è dei più sereni, anzi, i nostri naufraghi, probabilmente stressati a causa della mancanza di cibo, stanno letteralmente impazzendo. Tra le prove di sopravvivenza e i colpi di scena, non sono di certo mancate le discussioni, al centro della polemica ancora una volta ...

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - blogtivvu : #Isola dei Famosi: salta naufrago, resta Ignazio Moser, arriva un influencer - marina19032303 : RT @Novella_2000: Ecco chi sono (e quando entreranno) i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi #isola -