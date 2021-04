Isola dei Famosi, nuovo naufrago ha un imprevisto nel viaggio: cosa succederà (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ignazio Moser è bloccato in Messico: lo sportivo e fidanzato di Cecilia Rodriguez ha perso il volo per l’Honduras e per questo motivo il suo debutto è rimandato. Altro che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ignazio Moser è bloccato in Messico: lo sportivo e fidanzato di Cecilia Rodriguez ha perso il volo per l’Honduras e per questo motivo il suo debutto è rimandato. Altro che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei Famosi, Akash Kumar: "Quanto ho speso per Elisa Isoardi", il costosissimo regalo di cui si è pentito Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z , la nuova trasmissione in onda su Mediaset Play. Dopo l'esperienza all' Isola dei Famosi , che per la verità è durata molto poco per sua stessa volontà - avendo scelto di proseguire l'avventura su Playa Esperanza dopo essere stato eliminato al televoto - il modello di ...

Alla faccia della giusta transizione ... che rimane un combustibile fossile al di là dei tentativi di dipingerlo come una fonte "pulita". ... perché invece di lasciar spazio a un piano di elettrificazione dell'isola, punta ancora forte sul ...

Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli tra le lacrime e i morsi di fame il Resto del Carlino “Ignazio Moser bloccato in Messico, sarebbe dovuto sbarcare sull’Isola dei famosi il 26 aprile” Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez che dovrebbe essere tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2021, sarebbe rimasto temporaneamente ...

L'Isola della rinuncia Tutto sulle serie tv, festival, varietà e programmazione televisiva: video streaming, reality show, elenco telefilm, nuove serie e nuovi episodi, serie cult.

