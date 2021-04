Isola dei Famosi nuovi ingressi: salta un naufrago, resta Ignazio Moser e arriva un influencer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stravolgimenti dell’ultimo minuto all’Isola dei Famosi. In vista della nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi ed in onda nella prima serata di domani di Canale 5, nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni legate ai prossimi nuovi ingressi. Qualcosa però nel frattempo è già cambiato. Isola dei Famosi nuovi ingressi: cosa cambia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stravolgimenti dell’ultimo minuto all’dei. In vista della nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi ed in onda nella prima serata di domani di Canale 5, nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni legate ai prossimi. Qualcosa però nel frattempo è già cambiato.dei: cosa cambia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi: l'amicizia tra Gilles Rocca e Francesca Lodo è in alto mare? Ecco cosa sta succedendo… - merzougatour : Dragon Island, un angolo di paradiso a Dakhla ?? Il paradiso in Marocco esiste. È selvaggio, bello e misterioso. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Paul Gascoigne nella bufera, Filippo Nardi lo difende/ 'Siete voi che non capite' ... dopo quello che è successo a lui al Grande Fratello Vip e dopo quello che sta succedendo a Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi 2021 , ha deciso di prendere le parti del suo 'collega' accusando gli ...

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne difeso da un discusso ex gieffino Paul Gascoigne ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico de L'Isola dei Famosi , incuriosito dalla storia personale del calciatore ma anche delle sue divertenti gag, scaturite dalla poca comprensione della lingua italiana . Quando il naufrago , tuttavia, ha ...

"L'isola dei Famosi", i nominati della puntata - Video Tgcom24 TGCOM Droga sulle spiagge del Trapanese Facebook Shares Ancora droga sulle spiagge siciliane. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno trovato cinque panetti di hashish, per un pe ...

Isola 2021: quattro nuovi ingressi e una trattativa saltata all’ultimo L’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari ed è pronta ad accogliere nuovi naufraghi. L’edizione targata Ilary Blasi, dal punto di vista del cast, sta vivendo un periodo alquanto travagliato. Negli ultim ...

... dopo quello che è successo a lui al Grande Fratello Vip e dopo quello che sta succedendo a Paul Gascoigne all'Famosi 2021 , ha deciso di prendere le parti del suo 'collega' accusando gli ...Paul Gascoigne ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico de L'Famosi , incuriosito dalla storia personale del calciatore ma anche delle sue divertenti gag, scaturite dalla poca comprensione della lingua italiana . Quando il naufrago , tuttavia, ha ...Facebook Shares Ancora droga sulle spiagge siciliane. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno trovato cinque panetti di hashish, per un pe ...L’Isola dei Famosi 2021 corre ai ripari ed è pronta ad accogliere nuovi naufraghi. L’edizione targata Ilary Blasi, dal punto di vista del cast, sta vivendo un periodo alquanto travagliato. Negli ultim ...