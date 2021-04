Isola dei Famosi, lo spoiler sui nuovi naufraghi: chi sono (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sapete già chi saranno i nuovi protagonisti tra i naufraghi, che faranno il nuovo ingresso a L’Isola dei Famosi? Scopriamoli insieme Era nell’aria la notizia più bella, data in anteprima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sapete già chi saranno iprotagonisti tra i, che faranno il nuovo ingresso a L’dei? Scopriamoli insieme Era nell’aria la notizia più bella, data in anteprima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - blogtivvu : #Isola dei Famosi: salta naufrago, resta Ignazio Moser, arriva un influencer - marina19032303 : RT @Novella_2000: Ecco chi sono (e quando entreranno) i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi #isola -