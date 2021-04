Isola dei famosi, Elettra Lamborghini non è adatta al ruolo di opinionista? Parla Maurizio Costanzo (Di mercoledì 21 aprile 2021) ; le parole sull’ereditiera. La quindicesima edizione de L’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A commentare le vicende L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) ; le parole sull’ereditiera. La quindicesima edizione de L’deiè entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A commentare le vicende L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Gilles Rocca nei guai? E’ rimasto solo - webbohit : Matteo Diamante raggiunge Awed: sarà uno dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi” – ecco quando entrerà -