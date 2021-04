Isola dei Famosi, anticipazioni 22 aprile: quattro new entry, Ignazio Moser si unirà al cast il 26 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le prossime due puntate dell’Isola dei Famosi, saranno decisamente determinanti, per lo volgersi dell’edizione corrente. Giovedì 22 aprile 2021 e lunedì 26 aprile 2021, la conduttrice Ilary Blasi si ritroverà a dover presentare agli attuali naufraghi, ben cinque nuovi concorrenti, pronti a scombussolare gli equilibri del gruppo. Tra i naufraghi pronti a sbarcare sull’Isola dei Famosi, ci sarà anche Ignazio Moser: il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo alcuni tentennamenti, avrebbe dunque scelto di accettare la proposta della produzione del reality show. Isola dei Famosi, ecco i nomi dei nuovi concorrenti A soli 24 ore dall’inizio della nuova diretta dell’Isola dei Famosi, in rete già ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le prossime due puntate dell’dei, saranno decisamente determinanti, per lo volgersi dell’edizione corrente. Giovedì 222021 e lunedì 262021, la conduttrice Ilary Blasi si ritroverà a dover presentare agli attuali naufraghi, ben cinque nuovi concorrenti, pronti a scombussolare gli equilibri del gruppo. Tra i naufraghi pronti a sbarcare sull’dei, ci sarà anche: il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo alcuni tentennamenti, avrebbe dunque scelto di accettare la proposta della produzione del reality show.dei, ecco i nomi dei nuovi concorrenti A soli 24 ore dall’inizio della nuova diretta dell’dei, in rete già ...

