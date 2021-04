Isola dei Famosi | Andrea Cerioli piange in diretta per la mamma scomparsa | “Una grande | fino all’ultimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante la puntata dell’deiandata in onda lunedì 19 aprile,è stato protagonista di un momento molto toccante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti condiviso con il pubblico il dolore per la perdita della madre: “Ho perso miaquando io avevo 25 anni e mia sorella Giada 35”, ha esordito nella clip mandata in onda dalla conduttrice Ilary Blasi. “La miaè stata tutto nella mia vita, il problema è che quando viene a mancare unanon ti rendi conto di quello che lascia, del vuoto. Miaera una donna bellissima e mi dispiace perché secondo me aveva ancora tanto ad insegnarmi. Si è fatta amare, è stata una...