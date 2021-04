Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi ha rotto il silenzio? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elisa Isoardi lo scorso giovedì è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi a causa di una ferita all’occhio che deve far controllare da uno specialista in Italia. A distanza di circa quattro giorni è tornata su Instagram dove ha rotto il silenzio sul suo stato di salute. Ecco le sue parole. Le parole di Elisa Isoardi “Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me – avrebbe scritto Elisa Isoardi su Instagram – Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021)lo scorso giovedì è stata costretta a ritirarsi da L’deia causa di una ferita all’occhio che deve far controllare da uno specialista in Italia. A distanza di circa quattro giorni è tornata su Instagram dove hailsul suo stato di salute. Ecco le sue parole. Le parole di“Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me – avrebbe scrittosu Instagram – Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi ...

