Isola dei Famosi 2021, chiesta la squalifica per Paul Gascoigne (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paul Gascoigne stavolta ha superato ogni limite: questo è quello che scrivono gli utenti social, soprattutto su Instagram, nelle varie pagine – ufficiali e non – dedicate all’Isola dei Famosi 2021. Simpatico e irriverente, con uno spiccato lato goliardico e il tentativo di farsi capire in un italiano stentato ed esilarante, all’improvviso Gascoigne è diventato cafone e al limite della squalifica (che per altro in queste ore viene chiesta prepotentemente da una fetta di pubblico). È bastato un gesto, terribile e ingiustificabile, ai danni della collega naufraga Fariba Tehrani. Una volta in Palapa per la tradizionale nomination, Paul ha mostrato a Ilary Blasi la foto di Fariba, colei che intendeva mandare al televoto. Fin qui nulla di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021)stavolta ha superato ogni limite: questo è quello che scrivono gli utenti social, soprattutto su Instagram, nelle varie pagine – ufficiali e non – dedicate all’dei. Simpatico e irriverente, con uno spiccato lato goliardico e il tentativo di farsi capire in un italiano stentato ed esilarante, all’improvvisoè diventato cafone e al limite della(che per altro in queste ore vieneprepotentemente da una fetta di pubblico). È bastato un gesto, terribile e ingiustificabile, ai danni della collega naufraga Fariba Tehrani. Una volta in Palapa per la tradizionale nomination,ha mostrato a Ilary Blasi la foto di Fariba, colei che intendeva mandare al televoto. Fin qui nulla di ...

