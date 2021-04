Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli pronto ad abbandonare? “Ho troppa fame” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Cerioli sta pensando di abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: l'influencer emiliano in questi giorni sta soffrendo molto la fame. La fame potrebbe spingere Andrea Cerioli ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: nelle ultime ore il naufrago emiliano ha confessato di essere nervoso perché sta patendo troppo la fame. Andrea Cerioli si è unito al gruppo di naufraghi lo scorso 25 marzo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una partenza sotto tono nei primi giorni del programma: Andrea ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gruppo e sono state molte le lacrime che ha versato sugli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)sta pensando dil'dei: l'influencer emiliano in questi giorni sta soffrendo molto la. Lapotrebbe spingereadl'dei: nelle ultime ore il naufrago emiliano ha confessato di essere nervoso perché sta patendo troppo lasi è unito al gruppo di naufraghi lo scorso 25 marzo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una partenza sotto tono nei primi giorni del programma:ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gruppo e sono state molte le lacrime che ha versato sugli ...

