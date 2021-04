iPad Pro: annunciato nuovo modello con chip Apple M1 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La multinazionale statutintense ha mostrato ufficialmente il prossimo modello iPad Pro, che si distingue dalle precedenti iterazioni per la presenza del potentissimo chip Apple M1 Il prestante Apple M1 ha trovato dimora anche nei nuovi iPad Pro presentati di recente dall’azienda di Cupertino, che con questa nuova generazione di dispositivi andrà a sfidare in termini di performance i recenti portatili MacBook. Il nuovo tablet con il marchio della mela morsicata però non si limita solo ad un rinnovo del suo cuore pulsante, ma ha subìto modifiche anche sotto il profilo del display, della connettività e del comparto fotografico. Come per le precedenti versioni, saranno disponibili due versioni: un modello con schermo da 12,9? ed uno con pannello da 11?. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) La multinazionale statutintense ha mostrato ufficialmente il prossimoPro, che si distingue dalle precedenti iterazioni per la presenza del potentissimoM1 Il prestanteM1 ha trovato dimora anche nei nuoviPro presentati di recente dall’azienda di Cupertino, che con questa nuova generazione di dispositivi andrà a sfidare in termini di performance i recenti portatili MacBook. Iltablet con il marchio della mela morsicata però non si limita solo ad un rinnovo del suo cuore pulsante, ma ha subìto modifiche anche sotto il profilo del display, della connettività e del comparto fotografico. Come per le precedenti versioni, saranno disponibili due versioni: uncon schermo da 12,9? ed uno con pannello da 11?. ...

