“Io | bimba vittima di abusi e maltrattamenti | la poesia mi ha insegnato il perdono”

"Siamo destinati ad un viaggio – meraviglia. Non nasciamo per morire, ma per vivere infinite volte". Così scrive Ornella Mereghetti, poetessa bergamasca, nella prefazione della sua ultima silloge poetica "Seme d'Infinito e Buio d'Abisso", edita da Zephyro Edizioni. Ornella è un'artista difficile da classificare. È autrice di molte raccolte, ma la sua arte va oltre i confini delle pagine bianche e dell'inchiostro. Forse perché Ornella ha deciso di fare del suo "viaggio meraviglia" una grande poesia. Dolore, coraggio, amore: è difficile scindere la vita artistica da quella personale. Ornella è una donna segnata da un'infanzia difficile, in parte trascorsa in orfanotrofio, che ha trovato nella poesia e nella professione di infermiera, che ha "esercitato con amore per quasi quarantadue anni", il riscatto da ogni dolore.

