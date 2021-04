Investimenti, non spese. Pagani (Pd) spiega il procurement della Difesa (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Gentile onorevole, come cittadina italiana, fedele alla Costituzione, sono profondamente indignata per il voto espresso all’unanimità dalle commissioni Difesa del senato e della camera che invitano il governo ad aumentare le spese militari, considerando l’industria bellica di grande importanza per la ripresa del paese. I fondi del PNRR vanno spesi per la salute, la scuola, il lavoro eticamente e costituzionalmente sostenibile, la cultura, la tutela del territorio, non per produrre ed esportare strumenti di morte, violando l’articolo 11 della Costituzione.” Voglio rispondere in maniera aperta e pubblica a tutte le email, identiche a questa, che ricevo nella mia casella istituzionale di posta elettronica: Gentili Cittadini, sono fedele alla Costituzione e amante della pace quanto voi ma, pur ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Gentile onorevole, come cittadina italiana, fedele alla Costituzione, sono profondamente indignata per il voto espresso all’unanimità dalle commissionidel senato ecamera che invitano il governo ad aumentare lemilitari, considerando l’industria bellica di grande importanza per la ripresa del paese. I fondi del PNRR vanno spesi per la salute, la scuola, il lavoro eticamente e costituzionalmente sostenibile, la cultura, la tutela del territorio, non per produrre ed esportare strumenti di morte, violando l’articolo 11Costituzione.” Voglio rispondere in maniera aperta e pubblica a tutte le email, identiche a questa, che ricevo nella mia casella istituzionale di posta elettronica: Gentili Cittadini, sono fedele alla Costituzione e amantepace quanto voi ma, pur ...

Advertising

DSantanche : Chiediamo le dimissioni di Speranza da mesi, la Nazione non può sostenere oltre i suoi guai. Un esempio: in Svizzer… - borghi_claudio : @schigius Moltissimo. Fino ad ora teneva il dogma dei 209 miliardi dall'Europa. Da oggi non c'è più. Ci sono 209 miliardi di investimenti. - RivistaStudio : Il fatto che Facebook e Twitter stiano per lanciare la loro versione di Clubhouse, così come i continui investiment… - nonnaangela60 : RT @emiliorecine1: Non siamo ancora riusciti a debellare il cancro, ma nessuno pensa all’inutilità degli investimenti. Nessuno liquida la l… - formichenews : ?? Investimenti, non spese. Pagani (Pd) spiega il procurement della #Difesa ?? Il commento ????… -