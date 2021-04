Inter, “Il club non fa più parte del progetto Super League”. Anche il Milan si sfila (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega, lasciano Anche Inter e Milan. I nerazzurri: “FC Internazionale Milano conferma che il club non fa più parte del progetto Super League”. L’Inter lascia il progetto Superlega e annuncia la sua decisione con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito Internet e sui propri canali social. Dopo il fronte inglese, Anche quello italiano si frammenta. Anche il Milan infatti dovrebbe ritirarsi dalla competizione e comunicare la propria decisione con una nota ufficiale. Superlega, l’Inter si ritira dal progetto Con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021)lega, lasciano. I nerazzurri: “FCnazionaleo conferma che ilnon fa piùdel”. L’lascia illega e annuncia la sua decisione con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sitonet e sui propri canali social. Dopo il fronte inglese,quello italiano si frammenta.ilinfatti dovrebbe ritirarsi dalla competizione e comunicare la propria decisione con una nota ufficiale.lega, l’si ritira dalCon ...

Advertising

MatteoPedrosi : Vi spiego la #SuperLeague: l'indebitamento dei 12 club fondatori supera i 6 miliardi. Il saldo tra debiti finanziar… - FBiasin : Comunicato #Inter: 'FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto #SuperLeague. Siamo… - sechesi : ?? Anche l'Inter è fuori dalla Superlega: progetto non ritenuto più di interesse per il club. - internewsit : UFFICIALE - La Juventus lascia la Super Lega: il comunicato del club - - pezslaugh : RT @perchetendenza: #SuperLegue: Perché nella notte il progetto è stato sospeso dopo l'abbandono dei sei club inglesi e poi dell'Inter http… -