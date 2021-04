Inter | gli stipendi della Lu-La valgono quanto tutti quelli dello Spezia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera si affrontano, due club che hanno grandi differenze sotto tanti aspetti: una di queste è il monte ingaggi Allo stadio Alberto Picco, si sfidano questa sera. Una partita tra due squadre che hanno tra loro tante differenze e, tra queste, c’è anche quella che riguarda le differenze tra i due monte ingaggi. Come riporta La GazzettaSport, infatti, il totale deglidei liguri raggiunge quota 22 milioni lordi. Una cifra che viene pareggiata in casa nerazzurra solo dai due ingaggi di Lautaro Martinez e Lukaku. La Lu-La, dando per fatto il rinnovo con aumento dell’argentino, guadagna esattamente 22 milioni lordi:tutto lo. Una differenza enorme, ma che Conte non vuol tener conto. C’è uno ...