Inter | è derby di Milano anche per Svanberg | il giovane centrocampista ambito da almeno 4 club

Advertising

Edoardoc24595 : RT @LucaMarelli72: Domanda: quest'anno davvero vi siete stufati dei tre derby di Milano? Davvero vi hanno annoiato i tre scontri tra Juvent… - pasqualeseme5 : RT @LucaMarelli72: Domanda: quest'anno davvero vi siete stufati dei tre derby di Milano? Davvero vi hanno annoiato i tre scontri tra Juvent… - buforoby : @Tommasolabate @Inter E ho vinto un derby bellissimo con Minaudo - franceco2001 : @NonConoscoVG @Inter DAI OH CHE IL DERBY NON SI GIOCA DA SOLO. - WazzaFit : Inter - Milan - Juve - Barcellona - Real Madrid - Atletico Madrid. 137 derby stagionali, ma che bello. Che format. Che successo! -

Ultime Notizie dalla rete : Inter derby

Calciomercato.com

Passi il "giuda" in climacon cui lo ha apostrofato il presidente del Torino Urbano Cairo ... lo scudetto lo vinceranno sempre Juve,o Milan", Agnelli ha ribattuto severo: "Ma è così da ...Poi c'è chi non tifa né Juve, née nemmeno Milan, cioè le tre italiane che hanno aderito fin ... Mario, tifoso granata, sa bene che potrebbe non vedere mai più ilcon la Juve. "Non ci sarà ...Una svolta in chiave salvezza che il tecnico invoca già da questa sera, quando il suo Spezia sfiderà, al ‘Picco’, la capolista Inter (ore 20,45 ... anche alla luce del ben più importante derby di ...Primavera. Con un gol al 93’ del classe 2004 De Marco il Fano si è aggiudicato il derby con la Vis giocato ieri all’Arzilla, recupero della 7ª giornata.