India | perdita di ossigeno nell’ospedale Morti 22 pazienti Covid assistiti dai ventilatori

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L'interruzione della fornitura di ossigeno in un ospedale indiano ha portato alla morte ventidue pazienti affetti da coronavirus. Tutte le persone decedute erano assistite dai respiratori, che consentivano loro di respirare. Ma come hanno spiegato le emittenti locali, ed in particolare la NDTV, ad un certo punto l'ossigeno è venuto improvvisamente a mancare. La tragedia si è verificata nella giornata di mercoledì all'ospedale Zakir Hussain, situato nella città di Nashik, nella provincia occidentale del Maharashtra. Il funzionario locale Suraj Mandhare ha detto a NDTV che i 22 pazienti sono morti "a causa dell'interruzione della fornitura di ossigeno".

La tragedia mercoledì mattina nell'ospedale di Nashik, una struttura sanitaria nello Stato indiano del Maharashtra. L'incidente è stato causato da una valvola che aveva una perdita. Altri sono in gravi condizioni per le ustioni subite.