Inchiesta sulla Festa dell’Unità per una truffa da 300 000 euro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unada 300mila, una vera buferadel PD. Questa l’della Procura di Firenze per danni al Comune. Unada oltre 300milaai danni del Comune di Firenze, relativa al pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) in occasione della, del PD, al parco delle Cascine. A ipotizzarla la procura di Firenze che ora ha chiesto il rinvio a giudizio per il responsabile tecnico della manizione. Le ipotesi di reato fanno riferimento alle edizioni 2014, 2015, 2016 e 2017. L’imputato ha già chiesto la sospensione del procedimento e la messa alla prova per svolgere lavori socialmente utili, istanza su cui il gup ...

Advertising

raicinque : La tormentata storia d’amore tra Kurt Cobain e Courtney Love ricostruita nel film del pluripremiato regista Mike Br… - repubblica : Alla Camera la maggioranza si spacca sul Csm e sulla commissione d’inchiesta sulle toghe - ItaliaViva : Da tempo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia perché crediamo che le famiglie… - FrancescoBlotto : RT @rep_roma: 'Una macchina da guerra per riempire Roma di cocaina', le intercettazioni shock dell'inchiesta sulla banda della Lupa [di Rom… - riotta : RT @MattiaBBagnoli: Putin parla, RT lo dà su YouTube, e l’algoritmo suggerisce l’ultima inchiesta di ?@navalny? sulla dacia segreta dello z… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulla

la Repubblica

SALENTO - Il nome di un avvocato del Foro di Lecce inciampa in un'penale per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Nella giornata ...si sviluppavano...... una di Fratelli d'Italia ed una della Lega, che propongono una Commissione disul caso ... L'altro dato politico è che ancheGiustizia in maggioranza ci sono visioni opposte. ...La notizia della messa in pubblica inchiesta preliminare del progetto di norma Porte e Cancelli sicuri si è quasi intersecata temporalmente con quella della condanna di un fabbro e di un capocantiere ...La giustizia, non da sola, divide ogni giorno di più la larga maggioranza di governo. In commissione alla camera due scontri in una sola giornata. Il primo segna la vittoria, ma poco più che simbolica ...