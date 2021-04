Inchiesta Dda su concerie, Ledo Gori: «Mai preso soldi e non volevo restare capo gabinetto. Di che mi si accusa?» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato dal Tirreno e dalla Nazione, Ledo Gori, ora ex capo gabinetto di Giani, dopo esserlo stato, per dieci anni, di Enrico Rossi, si dice esterrefatto dall'accuda di corruzione. E spiega: «Questa storia della corruzione proprio non la mando giù. Non ho mai preso soldi. Cosa avrei fatto? Mi hanno garantito il posto di capo di gabinetto che non volevo fare. Poi se il presidente ti chiede 'Mi dai una mano', cosa fai, dici no?» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato dal Tirreno e dalla Nazione,, ora exdi Giani, dopo esserlo stato, per dieci anni, di Enrico Rossi, si dice esterrefatto dall'accuda di corruzione. E spiega: «Questa storia della corruzione proprio non la mando giù. Non ho mai. Cosa avrei fatto? Mi hanno garantito il posto didiche nonfare. Poi se il presidente ti chiede 'Mi dai una mano', cosa fai, dici no?» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Inchiesta Dda su concerie, Ledo Gori: «Mai preso soldi e non volevo restare capo gabinetto. Di che mi si accusa?» - toscanatoday : di BEATRICE BARDELLI - Ciccio Auletta porta in Consiglio l'inchiesta della DDA di Firenze, 'un quadro allarmante ch… - QdSit : Quattordici ordinanze cautelari al termine dell'inchiesta della Dda sulla sparatoria con due morti e feriti avvenut… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Mafia: 2 morti e feriti in sparatoria tra clan,14 ordinanze Inchiesta Dda Catania,arresti Cc pe… - AnsaSicilia : Mafia: 2 morti e feriti in sparatoria tra clan,14 ordinanze. Inchiesta Dda Catania,arresti Cc per guerra tra cosche… -