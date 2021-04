“In quel momento volevo togliermi la vita”. Pupo, la confessione drammatica in diretta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pupo è stato protagonista anche nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di opinionista. Al suo fianco Antonella Elia, che ha sostituito Wanda Nara. Recentemente il cantante italiano ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua amata mamma, che purtroppo è stata affetta dall’Alzheimer. Le ha anche dedicato una meravigliosa canzone, ‘I colori della tua mente’, che ha commosso tantissimi suoi fan. Nella giornata del 21 aprile è stato invece ospite di ‘Oggi è un altro giorno’. Nella trasmissione condotta da Serena Bortone si è soffermato su un aspetto dolorosissimo della sua vita. Parlando un attimo del genitore, il cantante ha detto a proposito di lei: “Nel maggio 2020 è stata ricoverata per demenza senile. Dopo pochi giorni l’ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un’aspettata demenza senile, una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stato protagonista anche nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in qualità di opinionista. Al suo fianco Antonella Elia, che ha sostituito Wanda Nara. Recentemente il cantante italiano ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua amata mamma, che purtroppo è stata affetta dall’Alzheimer. Le ha anche dedicato una meravigliosa canzone, ‘I colori della tua mente’, che ha commosso tantissimi suoi fan. Nella giornata del 21 aprile è stato invece ospite di ‘Oggi è un altro giorno’. Nella trasmissione condotta da Serena Bortone si è soffermato su un aspetto dolorosissimo della sua. Parlando un attimo del genitore, il cantante ha detto a proposito di lei: “Nel maggio 2020 è stata ricoverata per demenza senile. Dopo pochi giorni l’ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un’aspettata demenza senile, una ...

