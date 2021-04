In Calabria disavanzo ed emergenza Covid schiacciano la sanità

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI – La protesta di sindaci, associazioni, comitati e cittadini, scesi in piazza per sollecitare l'intervento urgente del governo attraverso la fine del commissariamento e lo sblocco delle assunzioni, gli ospedali sotto pressione per l'Covid, le vaccinazioni a rilento e il conseguente appello dei parlamentari della maggioranza al ministro Roberto Speranza a scendere quanto prima in. È sempre più drammatica la situazione dellacalabrese, commissariata da anni per il pesante deficit. Da decenni nel caos gestionale e organizzativo, con sacche di illegalità che hanno anche favorito le infiltrazioni della 'ndrangheta, da 11 anni in piano di rientro, da dieci commissariato, il settore è alle prese con un'gravissima, caratterizzata da problematiche endemiche alle quali ora si sono ...

Ined emergenza Covid schiacciano la ...Tanto per dare l'idea non è ancora chiaro e definitivo l'ammontare deldella sanità regionale inregistrato nel 2019 ma dovrebbe attestarsi sicuramente oltre 1,5 miliardi di euro'. ...Il sistema regionale, in gestione commissariale da anni, ha un deficit certificato di 100 milioni mentre gli ospedali sono in sofferenza a causa della pandemia. Sindaci in piazza per chiedere il poten ...Peggiora la situazione sanità in Calabria e sindaci e cittadini scendono in piazza per chiedere un intervento tempestivo da parte del governo ...