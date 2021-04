In arrivo il nuovo decreto sulle riaperture. Ma è scontro sul coprifuoco. Sileri: “Aspettiamo ancora due settimane” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In arrivo il nuovo decreto legge sulle riaperture. Il testo del provvedimento (qui alcune anticipazioni sulle nuove regole) approderà oggi in Consiglio dei ministri ma è scontro sul coprifuoco, che, almeno per il momento, resta fissato alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerdì scorso. “Non ci sarà discussione sul coprifuoco che resta alle 22, come deciso ieri in pre-consiglio” ha confermato a RaiNews il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Si danno delle risposte – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – segnando un percorso di riaperture, che è contenuto nel decreto legge che portiamo oggi in Consiglio di ministri. Non si può affrontare un tema in mondo settoriale, uno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Inillegge. Il testo del provvedimento (qui alcune anticipazioninuove regole) approderà oggi in Consiglio dei ministri ma èsul, che, almeno per il momento, resta fissato alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerdì scorso. “Non ci sarà discussione sulche resta alle 22, come deciso ieri in pre-consiglio” ha confermato a RaiNews il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Si danno delle risposte – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – segnando un percorso di, che è contenuto nellegge che portiamo oggi in Consiglio di ministri. Non si può affrontare un tema in mondo settoriale, uno ...

